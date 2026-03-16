TRAMP ZAPRETIO NATO PAKTU: Alijansa će imati veoma lošu budućnost ako nam ne pomogne u Iranu
Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da se NATO suočava sa "veoma lošom" budućnošću ako američki saveznici ne pomognu u otvaranju Ormuskog moreuza, koji je blokirao Iran.
Tramp je za Fajnenšel tajms rekao i da bi mogao da odloži sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, koji je planiran krajem marta, ako Peking ne pomogne u deblokiranju ključnog plovnog puta za petinu nafte na svetskom tržištu.
"Jedino je prikladno da ljudi koji imaju koristi od moreuza pomognu da se tamo ništa loše ne dogodi. Ako ne bude odgovora, ili ako bude negativan odgovor, mislim da će to biti veoma loše za budućnost NATO-a", rekao je Tramp, navodeći da su Evropa i Kina u velikoj meri zavisne od nafte iz zemalja persijskog zaliva, za razliku od Sjedinjenih Američkih Država.
Tramp je prethodno pozvao Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju i Veliku Britaniju da se pridruže "timskom naporu", kako bi otvorili Ormuski moreuz za brodove, koji su blokirale iranske snage, ali je bio pesimističan da će američki saveznici poslušati njegove molbe za pomoć.
"Imamo nešto što se zove NATO. Bili smo veoma ljubazni. Nismo morali da im pomažemo oko Ukrajine. Ukrajina je hiljadama kilometara daleko od nas... Ali smo im pomogli. Sada ćemo videti da li će oni pomoći nama. Jer sam odavno rekao da ćemo mi biti tu za njih, ali oni neće biti tu za nas. I nisam siguran da bi oni bili tamo", kazao je Tramp.
Na pitanje da precizira kakva mu je pomoć potrebna, Tramp je rekao da saveznici treba da pošalju minolovce, kojih Evropa poseduje mnogo više nego SAD, kao i evropske komandose ili drugu vojnu pomoć kako bi se eliminisali Iranci koji blokiraju Persijski zaliv dronovima i pomorskim minama.
"Udaramo ih veoma snažno. Nemaju ništa drugo nego da prave malo problema u moreuzu, ali ovi ljudi su korisnici i trebalo bi da nam pomognu da ga kontrolišemo. Pomoći ćemo im. Ali i oni bi trebalo da budu tamo. Potrebno je mnogo ljudi da nadgledaju nekolicinu", istakao je Tramp.
Američki predsednik je rekao i da očekuje da će Kina pomoći u deblokiranju Ormuskog moreuza, pre nego što otputuje u Peking krajem ovog meseca na sastanak sa Si Đinpingom, što bi bilo njegovo prvo putovanje u Kinu u drugom mandatu.
"Mislim da bi i Kina trebalo da pomogne jer Kina dobija 90 odsto svoje nafte iz moreuza", rekao je Tramp.
On je dodao da bi SAD želele da znaju pre njegovog planiranog odlaska u Kinu kakav je stav Pekinga.
"Želeli bismo da znamo pre toga. To je dugo vreme. Možda ćemo odložiti", rekao je Tramp, koji bi za dve nedelje trebalo da otputuje u Peking.
(RTS)
