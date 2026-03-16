DA LI ĆE JE UBITI? Opet dibidus zbunila ceo Iran, tražila azil, pa...

16. 03. 2026. u 07:00

Azijski kup ostao je u senci dramatičnih dešavanja u reprezentaciji Irana.

Kapiten tima i zvezda Persepolisa, 34-godišnja Zahra Ganbari, poslednja je u nizu članica delegacije koja je povukla zahtev za azil u Australiji i vratila se u domovinu.

Pre nje su istu odluku donele još tri igračice i jedna članica stručnog štaba, dok su dve devojke ostale pri odluci da ne putuju nazad.

Podsećanja radi, drama je počela kada su reprezentativke ćutale tokom intoniranja himne pre meča sa Južnom Korejom. Iako su pred duel sa Australijom salutirale, to nije zaustavilo pretnje – voditelj na iranskoj državnoj televiziji javno je pomenuo mogućnost pogubljenja.

Potresne scene zabeležene su pri polasku ekipe na aerodrom, kada je sa prozora autobusa upućen SOS signal.

Australijski ministar unutrašnjih poslova Toni Berk potvrdio je da je svima nuđena zaštita, ali da su se igračice, nakon ponovljenih razgovora o opcijama, ipak odlučile za povratak.

Ganbari je odranije na meti režima; prošle godine joj je tokom proslave gola u Ligi  šampiona spao hidžab, zbog čega je bila suspendovana i primorana na javno izvinjenje.

PARTIZAN DOBIJA VELIKO POJAČANJE: Polaznik Ajaksove škole opcija više za Srđana Blagojevića!

