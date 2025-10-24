TIP ostali sportovi

PIROVA POBEDA ZA PARTIZAN: Crno-beli bez svog vođe jure četvrtu pobedu

Marko Milosavljević

24. 10. 2025. u 10:24

PARTIZAN će u petom kolu Evrolige ugostiti Pariz.

ПИРОВА ПОБЕДА ЗА ПАРТИЗАН: Црно-бели без свог вође јуре четврту победу

FOTO: M. Vukadinović

Crno-beli su u velikom problemu, Karlik Džons se povredi u utakmici protiv FMP-a i odsustvovaće sa terena nekoliko meseci.

Partizan je uspeo da savlada "pantere" nakon produžetka, međutim, pobeda je bila pirova.

Ipak, šampion Srbije ima široku klupu te će neko morati da zameni Karlika i preuzme odgovornost na poziciji plejmejkera.

Dvejn Vašington bi sada mogao da dobije značajniju ulogu, jer je pokazao da i te kako može da bude produktivan u napadu.

Crno-beli su ostvarili tri pobede u dosadašnjem delu takmičenja, a u prethodnom kolu su savladali Baskoniju.

Verujemo da će i danas pred domaćim navijačima srušiti Pariz.

NAŠ TIP: Partizan - Pariz 1 (kvota 1,48)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal