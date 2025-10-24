PIROVA POBEDA ZA PARTIZAN: Crno-beli bez svog vođe jure četvrtu pobedu
PARTIZAN će u petom kolu Evrolige ugostiti Pariz.
Crno-beli su u velikom problemu, Karlik Džons se povredi u utakmici protiv FMP-a i odsustvovaće sa terena nekoliko meseci.
Partizan je uspeo da savlada "pantere" nakon produžetka, međutim, pobeda je bila pirova.
Ipak, šampion Srbije ima široku klupu te će neko morati da zameni Karlika i preuzme odgovornost na poziciji plejmejkera.
Dvejn Vašington bi sada mogao da dobije značajniju ulogu, jer je pokazao da i te kako može da bude produktivan u napadu.
Crno-beli su ostvarili tri pobede u dosadašnjem delu takmičenja, a u prethodnom kolu su savladali Baskoniju.
Verujemo da će i danas pred domaćim navijačima srušiti Pariz.
NAŠ TIP: Partizan - Pariz 1 (kvota 1,48)
