MAJSTORI ZA (KLADIONIČARSKE) KOKTELE: Juče je prošao i tiket sastavljen od različitih sportova - evo današnjih predloga

ТИП редакција

24. 10. 2025. u 08:15

ZA danas smo vam spremili po jedan predlog iz fudbala, košarke, tenisa i rukometa.

FOTO: N. Skenderija

Jučerašnji tiket sastavljen od četiri para iz fudbala, košarke i tenisa prošao je sa kvotom 5,64. Možete da ga "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

14.00 Felix Auger-Aliassime - Jaume Munar 2 (1,34)

18.00 Gorica - Hajduk 2 (1,92)
20.00 Nim - Šartr 1 (1,22)
20.30 Partizan - Pariz 1 (1,44)

Ukupna kvota: 4,51

