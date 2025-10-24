MAJSTORI ZA (KLADIONIČARSKE) KOKTELE: Juče je prošao i tiket sastavljen od različitih sportova - evo današnjih predloga
ZA danas smo vam spremili po jedan predlog iz fudbala, košarke, tenisa i rukometa.
Jučerašnji tiket sastavljen od četiri para iz fudbala, košarke i tenisa prošao je sa kvotom 5,64. Možete da ga "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Petak
14.00 Felix Auger-Aliassime - Jaume Munar 2 (1,34)
20.00 Nim - Šartr 1 (1,22)
20.30 Partizan - Pariz 1 (1,44)
Ukupna kvota: 4,51
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI - NAŠI PREDLOZI: "Tipov" tiket za petak
24. 10. 2025. u 08:06
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
24. 10. 2025. u 07:20
BITI ILI NE BITI ZA NOTINGEM: Težak debi za novog menadžera "šumara"
23. 10. 2025. u 08:20
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
23. 10. 2025. u 12:39
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!
Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.
23. 10. 2025. u 16:05
Komentari (0)