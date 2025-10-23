EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evroliga
19.30 Mekinli Rajt +9,5 (2,00)
20.30 Vil Klajburn +13,5 (1,81)
21.00 Donataj Motijunas -9,5 (1,98)
21.00 Čima Moneke +15,5 (1,90)
Kvota: 13,62
