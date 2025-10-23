ČETVRTI NOSILAC NA TERENU: Italijan opravdava ulogu favorita
LORENCO Muzeti i Tomas Ečeveri će odmeriti snage u drugom kolu Beča.
Ovi rivali su se sastali pre nekoliko meseci na mastersu u Madridu i tada je Italijan bio uspešniji.
Igralo se na šljaci, a Lorenco je upisao pobedu maksimalnim rezultatom, po setovima je bilo 7:6,6:2.
U prvom kolu turnira u Austriji eliminisao je srpskog tenisera Hamada Međedovića 2:0 (6:4,6:3).
Verujemo de će četvrti nosilac opravdati ulogu favorita.
NAŠ TIP: Ečeveri - Muzeti 2 (kvota 1,43)
