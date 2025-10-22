NASLEDNIK LUKE DONČIĆA: Prvi pik na draftu je spreman da "osvoji" NBA ligu
NAJJAČA košarkaška liga sveta se polako zahuktava, veliki je broj utakmica večeras na programu, a naš izbor je ovogodišnji prvi pik na draftu Kuper Fleg čiji Dalas maveriksi dočekuju San Antonio sparse u "Amerikan erlajns centru" tri sata i trideset minuta posle ponoći.
Dosta je sreće imao Dalas koji je sa veoma malim šansama na lutriji dobio prvog pika, odnosno Kupera Flega na kojeg se gleda kao zamenika Luke Dončića koji je nerezonski trejdovan sredinom prošle sezone.
Fleg bi trebao biti ruki godine, veliki je talenat i skauti širom lige pričaju kako je bivši student Djuka uz Vembanjamu najbolji prospekt koji je došao u ligu u prethodnih deset godina.
Očekivanja su naravno velika, ne samo za Flega već za čitavu ekipu Dalasa koji bi ako ga zdravlje posluži trebao biti jedan od boljih timova u Zapadnoj konferenciji.
Svoj debi sjajno krilo će imati protiv San Antonija u malom teksaškom derbiju, traži se da ubaci 15 poena na manjoj granici što je sasvim prihvatljivo, nema Irvinga tako da će imati više loptu u svojim rukama i uz Entonija Dejvisa bi trebao biti glavna napadačka opcija Maveriksa u uvodnom delu sezone.
NAŠ TIP: Kuper Fleg +14,5 (kvota 1,55)
