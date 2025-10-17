OPASNI SU NA DOMAĆEM TERENU: Parižani dočekuju Hapoel

KOŠARKAŠI Pariza će z petom kolu Evrolige ugostiti Hapoel Tel Aviv.

Foto: Profimedia

Parižani nemaju ekipu koja može da izdrži do samog kraja, ali sezonu su sjajno otvorili.

U dosadašnjem delu najelitnijeg evropskog takmičenja upisali su tri pobede i samo jedan poraz.

U prethodnom kolu su na svom terenu savladali Baskoniju, konačan rezultat glasio je 105:87.

Nadir Hifi je sa 29 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, dok ga je pratio Džastin Robinson koji je dodao 21.

Sa druge strane, Hapoel je savladao Valensiju na gostujućem terenu rezultatom 93:100.

NAŠ TIP: Pariz - Hapoel Tel Aviv 1 (kvota 2,00)

