OPASNI SU NA DOMAĆEM TERENU: Parižani dočekuju Hapoel
KOŠARKAŠI Pariza će z petom kolu Evrolige ugostiti Hapoel Tel Aviv.
Parižani nemaju ekipu koja može da izdrži do samog kraja, ali sezonu su sjajno otvorili.
U dosadašnjem delu najelitnijeg evropskog takmičenja upisali su tri pobede i samo jedan poraz.
U prethodnom kolu su na svom terenu savladali Baskoniju, konačan rezultat glasio je 105:87.
Nadir Hifi je sa 29 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, dok ga je pratio Džastin Robinson koji je dodao 21.
Sa druge strane, Hapoel je savladao Valensiju na gostujućem terenu rezultatom 93:100.
NAŠ TIP: Pariz - Hapoel Tel Aviv 1 (kvota 2,00)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
ZVEZDA RUŠI "KRALjA" POSLE TRI GODINE: Crveno-beli su podigli samopouzdanje
17. 10. 2025. u 07:30
SILVIJU BALAĆE: Izgubiće prvi na tabeli
17. 10. 2025. u 10:29
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
17. 10. 2025. u 08:20
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
NEOČEKIVANO! Zvezda našla zamenu za Milojevića, on je prvi kandidat za klupu crveno-belih?
FUDBALSKI klub Crvena zvezda mogao bi uskoro da krene u potragu za novim trenerom, a rešenje se nalazi u njegovom dvorištu.
17. 10. 2025. u 15:55
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
Komentari (0)