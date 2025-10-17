PRVI NOSILAC JE NA TERENU: Danac bez problema u drugom kolu
RUNE i Ečeveri će se sastati u četvrtfinalu Stokholma.
Danski teniser je postavljen za prvog nosioca na turniru u Švedskoj, u prvom kolu je bio slobodan, a zatim je eliminisao Martona Fučoviča.
Protiv Mađara nije imao previše problema, suočavao se sa nekim brejk-loptama u pojedinim momentima, ali uglavnom je uspevao da ih neutrališe.
Sa druge strane, Argentinac je u prvom kolu savladao Marka Lajala, a zatim i Miomira Kecmanovića.
Verujemo da će Rune danas slaviti.
NAŠ TIP: Rune - Ečeveri 1-1 (kvota 1,47)
