BRISEL: Argentinac pravi još jedno iznenađenje, Fokina potvrđuje kvalitet...

Marko Milosavljević

15. 10. 2025. u 14:44

DANAS se igraju mečevi drugog kola turnira u Briselu, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.

FOTO: Tanjug/AP

ATP Brisel

18.45 Kolinjon - Komesanja 2 (2,50)

19.30 Điron - Davidovič Fokina 2 (1,63)

Kvota: 4,07

