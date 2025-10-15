BRISEL: Argentinac pravi još jedno iznenađenje, Fokina potvrđuje kvalitet...
DANAS se igraju mečevi drugog kola turnira u Briselu, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.
ATP Brisel
18.45 Kolinjon - Komesanja 2 (2,50)
19.30 Điron - Davidovič Fokina 2 (1,63)
Kvota: 4,07
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
