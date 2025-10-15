SPECIJAL KOJ VREDI PROBATI: Kvota je više nego primamljiva!

ZA naše čitaoce smo spremili specijal sa večerašnje utakmice Real Madrida i Partizana (20.45).

FOTO: N. Skenderija

Kada se igra duplo kolo u Evroligi, odbrane su često na slabijem nivou, pogotovo na prvim utakmicama i verujemo da će večeras to biti slučaj u Madridu.

Partizan igra otvorenije ove sezone, ima dobar napadački arsenal, dok mu je odbrana slabiji deo, ali to mu nije bio problem da odlično otvori sezonu (4-1 u svim takmičenjima).

Naš tip je da će u svakoj četvrtini pasti 41+ poena, granica nije velika, a kvota je veoma dobra i vredi je probati.

NAŠ TIP: Svaka četvrtina 41+ poena (kvota 8,50)

