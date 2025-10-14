ZVEZDA SA NOVIM TRENEROM JURI DRUGU POBEDU: Crveno-beli su napravili senzaciju u Istanbulu
zvezda žalgiris
Crveno-beli su pošle nedelje napravili senzaciju u Istanbulu savladavši aktuelnog šampionata.
Utakmica sa Fenerbahčeom nije bila previše atraktivna, ali snažnom odbranom srpski predstavnik je uspeo da ostvari trijumf rezultatom 81:86.
Zvezdu je sa klupe predvodio Tomislav Tomović koji je uspeo maksimalno da motiviše ekipu.
Briljantnu patiju pružio je Čima Moneke koji je meč završio sa dabl-dabl učinkom od 20 poena i 12 skokova.
Pratio ga je Tajson Karter sa 15 pogodaka, dok je briljantan debi imao i Donatas Motejunas sa 13 poena i 6 skokova.
U Zvezdu se vratio Saša Obradović, srpski stručnjak će danas imati svoj debitantski nastup.
Obradović je prošle sezone sa klupe predvodio Monako, ali ga je u toku sezone zamenio Vasilis Spanulis koji je preuzeo "kneževe".
Sa druge strane, litvanski predstavnik ima perfektan start sezone i jedini je neporažni tim u prethodna tri kola.
U prvom kolu su savladali Monako, a zatim su na red došli Fenerbahče i Bajern Minhen.
Crveno-beli su poslednji put Žalgiris savladali 2022. godine u Beogradu, a trenutno imaju niz od šest poraza.
Očekuje nas interesantna utakmica, a naša procena je da će Zvezda ostvariti još jedan trijumf.
NAŠ TIP: Crvena zvezda - Žalgiris 1 (kvota 1,74)
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
14. 10. 2025. u 07:00
BITKA ZA GLAVNI ŽREB: Gruzin je eliminisao anonimnog Belgijanca
13. 10. 2025. u 09:00
IMAJU SLIČAN STIL IGRE: Australijancu je pripao poslednji duel
13. 10. 2025. u 08:40
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)