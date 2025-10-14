ZVEZDA SA NOVIM TRENEROM JURI DRUGU POBEDU: Crveno-beli su napravili senzaciju u Istanbulu

zvezda žalgiris

FOTO: M. Vukadinović

Crveno-beli su pošle nedelje napravili senzaciju u Istanbulu savladavši aktuelnog šampionata.

Utakmica sa Fenerbahčeom nije bila previše atraktivna, ali snažnom odbranom srpski predstavnik je uspeo da ostvari trijumf rezultatom 81:86.

Zvezdu je sa klupe predvodio Tomislav Tomović koji je uspeo maksimalno da motiviše ekipu.

Briljantnu patiju pružio je Čima Moneke koji je meč završio sa dabl-dabl učinkom od 20 poena i 12 skokova.

Pratio ga je Tajson Karter sa 15 pogodaka, dok je briljantan debi imao i Donatas Motejunas sa 13 poena i 6 skokova.

U Zvezdu se vratio Saša Obradović, srpski stručnjak će danas imati svoj debitantski nastup.

Obradović je prošle sezone sa klupe predvodio Monako, ali ga je u toku sezone zamenio Vasilis Spanulis koji je preuzeo "kneževe".

Sa druge strane, litvanski predstavnik ima perfektan start sezone i jedini je neporažni tim u prethodna tri kola.

U prvom kolu su savladali Monako, a zatim su na red došli Fenerbahče i Bajern Minhen.

Crveno-beli su poslednji put Žalgiris savladali 2022. godine u Beogradu, a trenutno imaju niz od šest poraza.

Očekuje nas interesantna utakmica, a naša procena je da će Zvezda ostvariti još jedan trijumf.