TREĆA SREĆA: Miša je dva puta gubio od Francuza

MIOMIR Kecmanović i Aleksandar Miler će se sastati u prvom kolu Stokholma.

FOTO: Tanjug/AP

Dva puta su se ovi rivali sastali ove sezone, mečevi su se igrali na betonu, a Francuz je u oba navrata izašao kao pobednik.

Kecmanović je i u Hong Kong i u Torontu dobro otvorao meč i uzimao prvi set, ali je naredna dva gubio.

Miša će danas biti maksmkalno fokusiran jer je i sam svestan da i najmanji detalj može prelomiti meč.

Verujemo da če ovog puta savladati Milera.

NAŠ TIP: Kecmanović - Miler 1 (kvota 1,50)

