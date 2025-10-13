TREĆA SREĆA: Miša je dva puta gubio od Francuza
MIOMIR Kecmanović i Aleksandar Miler će se sastati u prvom kolu Stokholma.
Dva puta su se ovi rivali sastali ove sezone, mečevi su se igrali na betonu, a Francuz je u oba navrata izašao kao pobednik.
Kecmanović je i u Hong Kong i u Torontu dobro otvorao meč i uzimao prvi set, ali je naredna dva gubio.
Miša će danas biti maksmkalno fokusiran jer je i sam svestan da i najmanji detalj može prelomiti meč.
Verujemo da če ovog puta savladati Milera.
NAŠ TIP: Kecmanović - Miler 1 (kvota 1,50)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
13. 10. 2025. u 07:30
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote
13. 10. 2025. u 07:40
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
13. 10. 2025. u 07:00
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
13. 10. 2025. u 07:20
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)