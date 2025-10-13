TIP ostali sportovi

TREĆA SREĆA: Miša je dva puta gubio od Francuza

Marko Milosavljević

13. 10. 2025. u 08:10

MIOMIR Kecmanović i Aleksandar Miler će se sastati u prvom kolu Stokholma.

ТРЕЋА СРЕЋА: Миша је два пута губио од Француза

FOTO: Tanjug/AP

Dva puta su se ovi rivali sastali ove sezone, mečevi su se igrali na betonu, a Francuz je u oba navrata izašao kao pobednik.

Kecmanović je i u Hong Kong i u Torontu dobro otvorao meč i uzimao prvi set, ali je naredna dva gubio.

Miša će danas biti maksmkalno fokusiran jer je i sam svestan da i najmanji detalj može prelomiti meč.

Verujemo da če ovog puta savladati Milera.

NAŠ TIP: Kecmanović - Miler 1 (kvota 1,50)

