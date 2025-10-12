ZA LJUBITELJE NFL-A: Ponovo verujemo Lajonsima i Koltsima

REDAKCIJA Tip-a vam je izdvojila nekoliko predloga iz šestog kola najpopularnijeg američkog sporta.

15.30 Njujork džets - Denver Bronkos ukupno poena prvo poluvreme -24,5 (kvota 1,48)

Denver jeste favorit na ovom meču i trebao bi slaviti, ali mi se opredeljujemo za minus poena u prvom poluvremena jer odbrana Bronkosa deluje odlično i očekujemo da neutrališe slabašne Džetse. Čak i da padnu tri tačdauna uz pogodeđe dodatne poene i jedan fild gol, to nije dovoljno za plus i zbog toga verujemo u minus.

19.00 Indijanapolis kolts - Las Vegas rejders hendikep poena 1 (-5,5) (kvota 1,68)

Koltsi igraju odlično na početku sezone, pogotovo su dobri kod kuće i napad predvođen Džounsom i Tejlorom bi trebao da postigne dovoljan broj poena da pokrije hendikep protiv Kardinalsa koji su prošle nedelje protiv Tenesija ispustili dobijenu utakmicu i psihički nisu spremni za ovako teško gostovanje.

19.00 Karolina panters - Dalas kaubojs 2 (kvota 1,60)

Preskot igra odlično ove sezone, jedan je od najboljih kvoterbekova u ligi, Kaubojsi su uhvatili zalet u poslednje vreme, izgledaju sve bolje i verujemo da će savladati Karolinu koja igra po principu toplo-hladno ove godine.

2.20 Kanzas Siti čifs - Detroit lajons hendikep 2 (-3,5) (kvota 1,70)

Detroit igra fantastično nakon uvodnog poraza od Grin Beja, postiže ogroman broj pobeda, vezao je tri ubedljive pobede, napad i odbrana igraju odlično i očekujemo i jednostavno tri poena hendikepa koji im se daju na ovom gostovanju se moraju uzeti. Čifsi nisu dominantni kao nekada, nemaju tu eksplozivnost, napadački se muče i ne vidimo kako će pokriti ovaj hendikep protiv razigranih gostiju.



