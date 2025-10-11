TIP ostali sportovi

PARTIZAN DELUJE SVE BOLJE: Crno-beli stigli do drugog trijumfa na evrosceni

Marko Milosavljević

11. 10. 2025. u 09:44

KOŠARKAŠI Partizana će u drugom kolu ABA lige ugostiti Split.

ПАРТИЗАН ДЕЛУЈЕ СВЕ БОЉЕ: Црно-бели стигли до другог тријумфа на евросцени

FOTO: N. Skenderija

Izabranici Željka Obradovića su takmičenje na evrosceni otvorili porazom, ali kasnije vezali dve pobede i sada su na skoru 2-1.

Oba trijumfa su otvorili na svom parketu, a poslednji je bio protiv Anadolu Efesa rezultatom 93:87.

Sterling Braun je sa 24 poena prednjačio na terenu, pratio ga je Isak Bonga sa 18, dok je Tajrik Džons dodao 16.

U prvom kolu regiolanog šampionata Partizan je savladao Krku na svom terenu, nakon 40 minuta igre, rezultat je glasio 84:78.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +162,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal

NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal