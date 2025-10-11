PARTIZAN DELUJE SVE BOLJE: Crno-beli stigli do drugog trijumfa na evrosceni
KOŠARKAŠI Partizana će u drugom kolu ABA lige ugostiti Split.
Izabranici Željka Obradovića su takmičenje na evrosceni otvorili porazom, ali kasnije vezali dve pobede i sada su na skoru 2-1.
Oba trijumfa su otvorili na svom parketu, a poslednji je bio protiv Anadolu Efesa rezultatom 93:87.
Sterling Braun je sa 24 poena prednjačio na terenu, pratio ga je Isak Bonga sa 18, dok je Tajrik Džons dodao 16.
U prvom kolu regiolanog šampionata Partizan je savladao Krku na svom terenu, nakon 40 minuta igre, rezultat je glasio 84:78.
Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +162,5 (kvota 1,90)
