PARTIZAN DELUJE SVE BOLJE: Crno-beli stigli do drugog trijumfa na evrosceni

KOŠARKAŠI Partizana će u drugom kolu ABA lige ugostiti Split.

FOTO: N. Skenderija

Izabranici Željka Obradovića su takmičenje na evrosceni otvorili porazom, ali kasnije vezali dve pobede i sada su na skoru 2-1.

Oba trijumfa su otvorili na svom parketu, a poslednji je bio protiv Anadolu Efesa rezultatom 93:87.

Sterling Braun je sa 24 poena prednjačio na terenu, pratio ga je Isak Bonga sa 18, dok je Tajrik Džons dodao 16.

U prvom kolu regiolanog šampionata Partizan je savladao Krku na svom terenu, nakon 40 minuta igre, rezultat je glasio 84:78.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

