"REVOLVERAŠKI OBRAČUN" OLIMPIJAKOSA I DUBAIJA: Tim iz Emirata voli da igra na poen više

KOŠARKAŠI Olimpijakosa će u trećem kolu Evrolige ugostiti Dubai.

Foto: EPA-EFE/RYAN LIM

Pirejci su u prethodna dva kola ibli polovični, na startu takmičenja su savladali Baskoniju, a zatim su poraženi od Real Madrida.

Olimpijako si ove sezone ima izuzetno kvalitetetan sastav i male su šanse da ne stignu do same završnice.

Saša Vezenkov je u duelu sa Madriđanima postigao 13 poena, dok je najefikasniji bio Tajler Dorsi sa 20 pogodaka.

Sad druge strane, Dubai je nakon pobede nad Partizanom pretrpeo poraz od Monaka rezultatom 103:81.

Tim iz Emirata voli da igra na poen više i verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +169,5 (kvota 1,90)

