POKUŠAVA DA VRATI FORMU: Tompson igra na manjem turniru!
TOMPSON i Ade će se sastati u prvom kolu čelindžera u Francuskoj.
Australijanac je igrač koji može da odigra jako dobro i na mnogo većim turnirima, ali trenuno nije u zavidnoj formi.
Tompson voli da igra a betonu, ali trava je podloga koja mu najviše odgovara i na kojoj je najopasniji.
Krasi ga dobra igra sa osnovne linije i dobar servis, često menja ritam u poenima i skraćuje ih.
Verujemo da će danas slaviti protiv domaćeg igrača.
NAŠ TIP: Ade - Tompson 2-2 (kvota 1,50)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
ISTORIJSKI DEBI: Tijana Bošković igra prvi zvanični meč u dresu novog kluba
08. 10. 2025. u 14:30
IZRAELSKI DERBI NA EVROSCENI: Itudisova četa je pokazala veliki kvalitet
08. 10. 2025. u 08:40
JUČE JE "LAGANO" DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa četiri realne kvote
08. 10. 2025. u 08:16
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)