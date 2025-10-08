TIP ostali sportovi

POKUŠAVA DA VRATI FORMU: Tompson igra na manjem turniru!

Marko Milosavljević

08. 10. 2025. u 13:40

TOMPSON i Ade će se sastati u prvom kolu čelindžera u Francuskoj.

FOTO: Tanjug/AP

Australijanac je igrač koji može da odigra jako dobro i na mnogo većim turnirima, ali trenuno nije u zavidnoj formi.

Tompson voli da igra a betonu, ali trava je podloga koja mu najviše odgovara i na kojoj je najopasniji.

Krasi ga dobra igra sa osnovne linije i dobar servis, često menja ritam u poenima i skraćuje ih.

Verujemo da će danas slaviti protiv domaćeg igrača.

NAŠ TIP: Ade - Tompson 2-2 (kvota 1,50)

