ŠANGAJ: Francuz pravi iznenađenje, De Minor odrađuje posao...

Marko Milosavljević

07. 10. 2025. u 13:52

SUTRA u ranim jutarnjim časovima se igraju mečevi 1/8 finala turnira u Šangaju, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.

Foto AP

Šangaj

6.30 Rinderkneh - Lehečka 1 (3,25)

8.00 Boržeš - De Minor 0:2 (1,43)

Kvota: 4,65

