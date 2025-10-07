ŠANGAJ: Francuz pravi iznenađenje, De Minor odrađuje posao...
SUTRA u ranim jutarnjim časovima se igraju mečevi 1/8 finala turnira u Šangaju, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.
Šangaj
6.30 Rinderkneh - Lehečka 1 (3,25)
8.00 Boržeš - De Minor 0:2 (1,43)
Kvota: 4,65
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
DOMAĆI TENISER JE FAVORIT: Indijac je dva puta slavio u kvalifikacijama
07. 10. 2025. u 12:38
PREKINUO JE NIZ I ELIMINISAO SINERA: Holanđanin je podigao samopouzdanje
07. 10. 2025. u 08:21
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
07. 10. 2025. u 08:10
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)