TIP SA ČELINDŽERA: Čeh je najopasniji na šljaci
KOPRIVA i Negritu će se sastati na čelindžeru u Valensiji.
Češkog tenisera smo pre dve nedelje gledali na čelindžeru u Lisabonu i tada nije odigrao na svom nivou.
Savladao je u prvom kolu Luku Pavlovića, a zatim je eliminisan od strane Aleksandera Rišara.
Turinir u Valensiji se igra na šljaci, Koprivi to odgovara i biće motivisan da napravi dobar rezultat.
Verujemo da će startovati pobedom.
NAŠ TIP: Negritu - Kopriva 0:2 (kvota 1,53)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
PREKINUO JE NIZ I ELIMINISAO SINERA: Holanđanin je podigao samopouzdanje
07. 10. 2025. u 08:21
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
07. 10. 2025. u 08:10
SASTALI SU SE U KANADI: Rune želi još jedan trijumf
07. 10. 2025. u 07:21
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
07. 10. 2025. u 08:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)