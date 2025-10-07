TIP ostali sportovi

TIP SA ČELINDŽERA: Čeh je najopasniji na šljaci

Marko Milosavljević

07. 10. 2025. u 08:38

KOPRIVA i Negritu će se sastati na čelindžeru u Valensiji.

Foto: EPA-EFE/MARCIN BIELECKI

Češkog tenisera smo pre dve nedelje gledali na čelindžeru u Lisabonu i tada nije odigrao na svom nivou.

Savladao je u prvom kolu Luku Pavlovića, a zatim je eliminisan od strane Aleksandera Rišara.

Turinir u Valensiji se igra na šljaci, Koprivi to odgovara i biće motivisan da napravi dobar rezultat.

Verujemo da će startovati pobedom.

NAŠ TIP: Negritu - Kopriva 0:2 (kvota 1,53)

