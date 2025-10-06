OPASAN JE NA BETONU: Belgijanac je eliminisao tri kvalitetna igrača

ZIZU Bergs i Gabrijel Dijalo će odmeriti snage u 1/8 finala Šangaja.

FOTO: Tanjug/AP

Belgijanac igra dobro na turniru u Kini, ostvario je tri trijumfa i danas će se borit za ulazak u četvrtfinale.

Savladao je tri kvalitetna tenisera, u prvom kolu je elinminisao Sebastijana Kordu, a zatim je bio bolji od Kaspera Ruda i Fransiska Serundola.

Begs voli da igra na betonu i kad je u dobroj formi u stanju je da parira i kvalitetnijim teniserima od sebe.

Verujemoda će danas savladati Kanađanina.

NAŠ TIP: Bergs - Dijalo 1 (kvota 2,30)

