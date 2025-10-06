OPASAN JE NA BETONU: Belgijanac je eliminisao tri kvalitetna igrača
ZIZU Bergs i Gabrijel Dijalo će odmeriti snage u 1/8 finala Šangaja.
Belgijanac igra dobro na turniru u Kini, ostvario je tri trijumfa i danas će se borit za ulazak u četvrtfinale.
Savladao je tri kvalitetna tenisera, u prvom kolu je elinminisao Sebastijana Kordu, a zatim je bio bolji od Kaspera Ruda i Fransiska Serundola.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Begs voli da igra na betonu i kad je u dobroj formi u stanju je da parira i kvalitetnijim teniserima od sebe.
Verujemoda će danas savladati Kanađanina.
NAŠ TIP: Bergs - Dijalo 1 (kvota 2,30)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
