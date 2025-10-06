U PEKINGU JE PREDAO MEČ: Medvedev je motivisan u Šangaju
DANIL Medvedev i Alehandro Davidovič Fokina će odmeriti snage u drugom kolu Šangaja.
Ruski teniser je proškle nedelje u Pekingu, ali je u polufinalu morao da preda meč Liarneru Tijenu.
Danil je sada oporavljen i spreman da napravi dobar rezultat na mastersu u Šangaju.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U prvom kolu nije imao težak zadatak, eliminisao je Dalibora Svrčinu nakon samo sat vremene igre.
Od starta je nametnuo svoj tempo, pet puta je oduzimao servis rotivniku i dozvolio mu je samo dva gema.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Verujemo da će Medvedev savladati Fokinu.
NAŠ TIP: Davidovič Fokina - Medvedev 2 (kvota 1,55)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
06. 10. 2025. u 07:49
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za ponedeljak
06. 10. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
06. 10. 2025. u 08:18
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
06. 10. 2025. u 08:50
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)