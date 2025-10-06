U PEKINGU JE PREDAO MEČ: Medvedev je motivisan u Šangaju

DANIL Medvedev i Alehandro Davidovič Fokina će odmeriti snage u drugom kolu Šangaja.

FOTO: Tanjug/AP

Ruski teniser je proškle nedelje u Pekingu, ali je u polufinalu morao da preda meč Liarneru Tijenu.

Danil je sada oporavljen i spreman da napravi dobar rezultat na mastersu u Šangaju.

U prvom kolu nije imao težak zadatak, eliminisao je Dalibora Svrčinu nakon samo sat vremene igre.

Od starta je nametnuo svoj tempo, pet puta je oduzimao servis rotivniku i dozvolio mu je samo dva gema.

Verujemo da će Medvedev savladati Fokinu.

NAŠ TIP: Davidovič Fokina - Medvedev 2 (kvota 1,55)

