TIP ostali sportovi

U PEKINGU JE PREDAO MEČ: Medvedev je motivisan u Šangaju

Marko Milosavljević

06. 10. 2025. u 12:15

DANIL Medvedev i Alehandro Davidovič Fokina će odmeriti snage u drugom kolu Šangaja.

FOTO: Tanjug/AP

Ruski teniser je proškle nedelje u Pekingu, ali je u polufinalu morao da preda meč Liarneru Tijenu.

Danil je sada oporavljen i spreman da napravi dobar rezultat na mastersu u Šangaju.

U prvom kolu nije imao težak zadatak, eliminisao je Dalibora Svrčinu nakon samo sat vremene igre.

Od starta je nametnuo svoj tempo, pet puta je oduzimao servis rotivniku i dozvolio mu je samo dva gema.

Verujemo da će Medvedev savladati Fokinu.

NAŠ TIP: Davidovič Fokina - Medvedev 2 (kvota 1,55)

