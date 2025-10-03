TIP ostali sportovi

ITALIJAN JE SLAVIO NAKON PREOKRETA: Fracnuz ima eksplozivnije udarce

Marko Milosavljević

03. 10. 2025.

LUKA Nardi i Mpeši Perikard će odmeriti snage u drugom kolu Šangaja

FOTO: Tanjug/AP

Italijan je dobro otvorio turnir, na samom startu je imao nezgodnog rivala, ali je uspeo na kraju da izađe kao pobednik protiv Sebastijana Ofnera.

Gledali smo tri seta, meč je trajao trajao skoro dva sata, a konačan rezultat glasio je 2:1 (3:6,6:3,6:2)

Nardi je igrač koji može sasvim solidno da odigra na betonu, a krasi ga dobra igra sa osnovne linije.

Ipak, Francuz ima daleko eksplozivnije udarce i najveću prednost pravi servisom.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,60)

