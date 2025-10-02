U TOKIJU JE ELIMINISAN VEĆ U PRVOM KOLU: Srbin može mnogo bolje
HAMAD Međedović i Artur Rinderkneh će se sastati u prvom kolu Šangaja.
Srpkog tenisera smo gledali prošle nedelje u Tokiju, međutim, tamo se nije dugo zadržao, ispao je već u prvom kolu turnira.
Bolji od njega bio je Holger Rune koji ga je savldao maksimalnim rezultatom, po setovima je bilo 7:6,6:1.
Hamad voli da igra na betonu, ali u poslednje vreme ne prikazuje blistave partije.
Verujemo da će danas savladati Fancuza.
NAŠ TIP: Rinderkneh - Međedović 2 (kvota 1,60)
