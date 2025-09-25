AUSTRALIJANAC JE ODIGRAO TRI MEČA: Nemac je pobedom u prvom kolu podigao samopouzdanje

DANIJEL Altmajer i Aleksandar Vukić će odmeriti snage u drugom kolu Tokija.

Foto Tanjug

Nemački teniser je ostvario veliku pobedu u prvom kolu, savladao je Denisa Šapovalova maksimalnim rezultatom.

Altmajer najbolje igra na šljaci, međuti,na betonu i te kako može dobro da odigra kada je u formi.

Njegov današnji protivnik je odigrao tri meča do sada u Pekingu, dva puta je slavio u kvalifikacijama i jednom u glavnom žrebu.

Verujemo 50. igrač sveta slaviti.

NAŠ TIP: Vukić - Altmajer 2 (kvota 1,85)

