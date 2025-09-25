AUSTRALIJANAC JE ODIGRAO TRI MEČA: Nemac je pobedom u prvom kolu podigao samopouzdanje
DANIJEL Altmajer i Aleksandar Vukić će odmeriti snage u drugom kolu Tokija.
Nemački teniser je ostvario veliku pobedu u prvom kolu, savladao je Denisa Šapovalova maksimalnim rezultatom.
Altmajer najbolje igra na šljaci, međuti,na betonu i te kako može dobro da odigra kada je u formi.
Njegov današnji protivnik je odigrao tri meča do sada u Pekingu, dva puta je slavio u kvalifikacijama i jednom u glavnom žrebu.
Verujemo 50. igrač sveta slaviti.
NAŠ TIP: Vukić - Altmajer 2 (kvota 1,85)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
