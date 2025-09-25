STIGAO GA JE UMOR: Čileanac ima napornu nedelju iza sebe

ALEHANDRO Tabilo i Zizu Bergs će odmeriti snage u prvom kolu Tokija.

FOTO: Tanjug/AP

Čileanac igra sjajan tenis u poslednje vreme, a prošle nedelje je u Čengduu postigao veliki uspeh.

Kartu za glavni žreb nije imao, veće je morao da je obezbedi preko kvalifikacija. Slavio je dva puta i tako popunio kostur.

Još pet trijumfa je ostvario kasnije, u polfinalu je eliminisao Brendona Nakašimu, dok je u finalu bio bolji od Lorenca Muzetija.

Ipak, čileanskog tenisera je stigao umor i verujemo da će Bergs to iskoristiti.

NAŠ TIP: Bergs - Tabilo 1 (kvota 1,65)

