STIGAO GA JE UMOR: Čileanac ima napornu nedelju iza sebe
ALEHANDRO Tabilo i Zizu Bergs će odmeriti snage u prvom kolu Tokija.
Čileanac igra sjajan tenis u poslednje vreme, a prošle nedelje je u Čengduu postigao veliki uspeh.
Kartu za glavni žreb nije imao, veće je morao da je obezbedi preko kvalifikacija. Slavio je dva puta i tako popunio kostur.
Još pet trijumfa je ostvario kasnije, u polfinalu je eliminisao Brendona Nakašimu, dok je u finalu bio bolji od Lorenca Muzetija.
Ipak, čileanskog tenisera je stigao umor i verujemo da će Bergs to iskoristiti.
NAŠ TIP: Bergs - Tabilo 1 (kvota 1,65)
