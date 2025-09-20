TIP ostali sportovi

RUKOMETNI TIKET: Evo predloga iz najjače lige

Marko Milosavljević

20. 09. 2025. u 09:30

OVOG vikenda se igra peto kolo Bundeslige, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.

РУКОМЕТНИ ТИКЕТ: Ево предлога из најјаче лиге

Foto: Profimedia

Bundesliga

18.00 Erlangen - Magdeburt -58,5 (1,87)

19.00 Ajzenah - Veclar +60,5 (2,40)

Kvota: 4,49

