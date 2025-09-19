AUSTRALIJANAC JE ODIGRAO TRI MEČA: Argentinac je pokazao kvalitet i na betonu
EČEVERI i Hidžikata će se sastati u drugom kolu Hangdžua.
Argentinski teniser se najbolje snalazi na šljaci, ali pokazao je i da na betonu ima šta da pruži.
U prvom kolu nije imao problema protiv Damira Džumhura, savladao ga je nakon 76 minuta igre, a konačan rezultat glasio je 2:0 (6:2,6:4).
Sa druge strane, Australijanac je odigrao tri meča u prethodna tri dana, dva puta je slavio u kvalifikacijama i jednom u glavnom žrebu.
Verujemo da će Ečeveri danas biti bolji.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,46)
