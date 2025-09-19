TIP ostali sportovi

KINEZ JE SLAVIO NA KRILIMA NAVIJAČA: Amerikanac želi da mu uzme meru

Marko Milosavljević

19. 09. 2025. u 07:50

NAKAŠIMA i Šang će odmeriti snage u drugom kolu Čengdua.

КИНЕЗ ЈЕ СЛАВИО НА КРИЛИМА НАВИЈАЧА: Американац жели да му узме меру

Foto Profimedia

Kineski teniser je imao težak zadatak u prvom kolu, vodio je veliku bitku sa Zizuom Bergsom, ali je na kraju izašao kao pobednik.

Slavio je nakon tri odigrana seta, prvi je ako rešio u svoju korist, a zatim je Belgijanac poravnao rezultat, u odlučujućem je bio dosta stabilniji.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Sa druge strane, Amerikanac je postavljen za četvrtgo nosioca i bio je slobodan u prvom kolu.

Verujemo da će Nakašima srušiti domaćeg igrača.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: Šang - Nakašima 2 (kvota 1,60)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo brukom, a sad... NAJBOLJA! Evo s kim igra u osmini finala!

SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo "brukom", a sad... NAJBOLjA! Evo s kim igra u osmini finala!