KINEZ JE SLAVIO NA KRILIMA NAVIJAČA: Amerikanac želi da mu uzme meru

NAKAŠIMA i Šang će odmeriti snage u drugom kolu Čengdua.

Kineski teniser je imao težak zadatak u prvom kolu, vodio je veliku bitku sa Zizuom Bergsom, ali je na kraju izašao kao pobednik.

Slavio je nakon tri odigrana seta, prvi je ako rešio u svoju korist, a zatim je Belgijanac poravnao rezultat, u odlučujućem je bio dosta stabilniji.

Sa druge strane, Amerikanac je postavljen za četvrtgo nosioca i bio je slobodan u prvom kolu.

Verujemo da će Nakašima srušiti domaćeg igrača.

NAŠ TIP: Šang - Nakašima 2 (kvota 1,60)

