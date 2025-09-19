TIP ostali sportovi

BITKA ZA POLUFINALE: Italijan igra dobar tenis

Marko Milosavljević

19. 09. 2025. u 07:35

PASARO i Čoinski će se sastati u četvrtfinalu Valtersdorfa.

БИТКА ЗА ПОЛУФИНАЛЕ: Италијан игра добар тенис

FOTO: Profimedia

Italijan dobro igra na ovom turniru, u prvom kolu je savladao Dušana Lakovića, a zatim i Luku Pavlovića.

Protiv Srbina je morao da igra odlučujući set, dok je francuskom teniseru dozvolio samo četiri gema.

Sa druge strane, Britanac je veliku bitku sa Markom Topom, na kraju je slavio rezultatom 2:1 (2:6,6:1,7:6).

Verujemo da će Pasaro biti uspešniji.

NAŠ TIP: Čoinski - Pasaro 2 (kvota 1,47)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!

KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!