KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA ovu nedelju smo vam spremili predloge iz tenisa, odbojke i fudbala.
Četvrtak
14.10 A.Valton - S. Korda 2 (1,43)
18.45 Kopengahen - Bajer Leverkuzen X (3,35)
Ukupna kvota:9,01
