KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

18. 09. 2025. u 13:00

ZA ovu nedelju smo vam spremili predloge iz tenisa, odbojke i fudbala.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Foto: Profimedia

Četvrtak

14.10 A.Valton - S. Korda 2 (1,43)

15.00 Češka - Kina ukupno poena +179,5 (1,88)
18.45 Kopengahen - Bajer Leverkuzen X (3,35)

Ukupna kvota:9,01

