PROŠLE GODINE JE OSVOJIO TITULU: Hrvat trenutno nije u blistavoj formi
ČILIĆ i Basavaredi će odmeriti snage u prvom kolu Hangdžua.
Čilić se prošle godine vratio na veliku scenu, a prekrertnica je bila upravo turnir u Kini.
Pokorio je Hangdžu i još jednom potvrdio sebi da još uvek nije za penziju i da ima šta da pokaže.
U polufinalu je eliminisao Brendona Nakašima, da bi u finalu bio bolji od Džidžena Džanga.
Ipak, Čilić trenutno nije u blistavoj formi i verujemo da će takmičenje napustiti već na startu.
NAŠ TIP: Basavaredi - Čilić 1 (kvota 1,48)
