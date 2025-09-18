TIP ostali sportovi

PROŠLE GODINE JE OSVOJIO TITULU: Hrvat trenutno nije u blistavoj formi

Marko Milosavljević

18. 09. 2025. u 08:15

ČILIĆ i Basavaredi će odmeriti snage u prvom kolu Hangdžua.

Foto: Printskrin Instagram/djokernole

Čilić se prošle godine vratio na veliku scenu, a prekrertnica je bila upravo turnir u Kini.

Pokorio je Hangdžu i još jednom potvrdio sebi da još uvek nije za penziju i da ima šta da pokaže.

U polufinalu je eliminisao Brendona Nakašima, da bi u finalu bio bolji od Džidžena Džanga.

Ipak, Čilić trenutno nije u blistavoj formi i verujemo da će takmičenje napustiti već na startu.

NAŠ TIP: Basavaredi - Čilić 1 (kvota 1,48)

