MORA DA PODIGNE FORMU: Italijan igra protiv raspoloženog Argentinca
LORENCO Sonego i Huan Manuel Serundolo će odmeriti snage u prvom kolu Čengdua.
Italijan ne igra najbolji tenis u poslednje vreme, ali danas će imati priliku da podigne nivo igre.
Poslednji put gledali smo ga na Ju-Es openu ispao od Tristana Šulkejta nakon pet odigranih setova.
Sa druge strane, Argentinac je pre samo tri dana osvojio čelindžer u Gvangdžuu.
Naša procena je da će Sonego zabeležiti trijumf.
NAŠ TIP: Sonego - Serundolo 1 (kvota 1,45)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
LIVERPUL NE GUBI OD ŠPANACA: Atletiko se ne snalazi dobrokada igra protiv Engleza
17. 09. 2025. u 10:51
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
17. 09. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
17. 09. 2025. u 11:02
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)
Kada se na društvenim mrežama pojavio video snimak pacova na čuvenom stadionu FK Barselona, Nou Kamp, što je prvi učinio Jutjub kanal "Ferran Barniol", mnogi su mislili da je u pitanju neka šala, video-montaža, rezultat rada veštačke inteligencije. Ali, pacovi su zaista tamo...
16. 09. 2025. u 19:56
PUKLA LjUBAV! Razvode se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović
Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.
16. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)