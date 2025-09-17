TIP ostali sportovi

MORA DA PODIGNE FORMU: Italijan igra protiv raspoloženog Argentinca

Marko Milosavljević

17. 09. 2025. u 14:12

LORENCO Sonego i Huan Manuel Serundolo će odmeriti snage u prvom kolu Čengdua.

Foto: EPA-EFE/ CHRISTIAN BRUNA

Italijan ne igra najbolji tenis u poslednje vreme, ali danas će imati priliku da podigne nivo igre.

Poslednji put gledali smo ga na Ju-Es openu ispao od Tristana Šulkejta nakon pet odigranih setova.

Sa druge strane, Argentinac je pre samo tri dana osvojio čelindžer u Gvangdžuu.

Naša procena je da će Sonego zabeležiti trijumf.

NAŠ TIP: Sonego - Serundolo 1 (kvota 1,45)

