U POZNIM IGRAČKIM GODINAMA JE: Kazahstanac se mučio u prvom kolu
MIHAIL Kukuškin i Tom Pariz će se sastati u drugom kolu Sen Tropea.
Kazahstanac je turnir otvorio pobedom, dosta se mučio protiv Erbera, ali je bio najbolji kada je to bilo najpotrebnije.
Slavio je nakon tri odigrana seta, meč je trajao dva sata i 45 minuta i u trećem setu smo videli čak pet brejkova.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Kukuškin voli da igra na betonu, u poznim igračkim godinama je, ali još uvek ima šta da prikaže.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: Kukuškin - Pariz 1 (kvota 1,67)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OLIMPIJAKOS SVETI BRATSKU ZVEZDU: Ima li Pafos snage za novo iznenađenje?
17. 09. 2025. u 12:13
VEZAO JE 13 TRIJUMFA: Slovak nastavlja sa dobrim partijama
17. 09. 2025. u 09:00
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)
Kada se na društvenim mrežama pojavio video snimak pacova na čuvenom stadionu FK Barselona, Nou Kamp, što je prvi učinio Jutjub kanal "Ferran Barniol", mnogi su mislili da je u pitanju neka šala, video-montaža, rezultat rada veštačke inteligencije. Ali, pacovi su zaista tamo...
16. 09. 2025. u 19:56
PUKLA LjUBAV! Razvode se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović
Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.
16. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)