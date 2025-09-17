TIP ostali sportovi

U POZNIM IGRAČKIM GODINAMA JE: Kazahstanac se mučio u prvom kolu

Marko Milosavljević

17. 09. 2025. u 12:37

MIHAIL Kukuškin i Tom Pariz će se sastati u drugom kolu Sen Tropea.

У ПОЗНИМ ИГРАЧКИМ ГОДИНАМА ЈЕ: Казахстанац се мучио у првом колу

Foto: EPA-EFE/JUANJO MARTIN

Kazahstanac je turnir otvorio pobedom, dosta se mučio protiv Erbera, ali je bio najbolji kada je to bilo najpotrebnije.

Slavio je nakon tri odigrana seta, meč je trajao dva sata i 45 minuta i u trećem setu smo videli čak pet brejkova.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kukuškin voli da igra na betonu, u poznim igračkim godinama je, ali još uvek ima šta da prikaže.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: Kukuškin - Pariz 1 (kvota 1,67)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)