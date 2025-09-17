U POZNIM IGRAČKIM GODINAMA JE: Kazahstanac se mučio u prvom kolu

MIHAIL Kukuškin i Tom Pariz će se sastati u drugom kolu Sen Tropea.

Foto: EPA-EFE/JUANJO MARTIN

Kazahstanac je turnir otvorio pobedom, dosta se mučio protiv Erbera, ali je bio najbolji kada je to bilo najpotrebnije.

Slavio je nakon tri odigrana seta, meč je trajao dva sata i 45 minuta i u trećem setu smo videli čak pet brejkova.

Kukuškin voli da igra na betonu, u poznim igračkim godinama je, ali još uvek ima šta da prikaže.

NAŠ TIP: Kukuškin - Pariz 1 (kvota 1,67)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA