VEZAO JE 13 TRIJUMFA: Slovak nastavlja sa dobrim partijama
MOLČAN i Kopejans će odmeriti snage u prvom kolu Sen Tropea.
Slovački teniser je u strašnoj formi, trenutno igra na zavidnom nivou i vezao je čak 13 pobeda.
Jedna je upisana u Dejvis kupu, dok su sve ostale na turnirima druge kategorije.
Belgijanaca smo poslednji put gledali u Njujorku kada je eliminisan u trećem kolu kvalifikacija za Ju-Es open.
Verujemo da će Molčan upisati još jedan trijumf.
NAŠ TIP: Molčan - Kopejans 1-1 (kvota 1,62)
