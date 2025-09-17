TIP ostali sportovi

VEZAO JE 13 TRIJUMFA: Slovak nastavlja sa dobrim partijama

Marko Milosavljević

17. 09. 2025. u 09:00

MOLČAN i Kopejans će odmeriti snage u prvom kolu Sen Tropea.

ВЕЗАО ЈЕ 13 ТРИЈУМФА: Словак наставља са добрим партијама

FOTO: AP

Slovački teniser je u strašnoj formi, trenutno igra na zavidnom nivou i vezao je čak 13 pobeda.

Jedna je upisana u Dejvis kupu, dok su sve ostale na turnirima druge kategorije.

Belgijanaca smo poslednji put gledali u Njujorku kada je eliminisan u trećem kolu kvalifikacija za Ju-Es open.

Verujemo da će Molčan upisati još jedan trijumf.

NAŠ TIP: Molčan - Kopejans 1-1 (kvota 1,62)

