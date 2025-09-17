PROŠLE GODINE SU SE SASTALI U KICBILU: Argentinac želi jopš jednu pobedu
FAKUNDO Dijaz Akosta i Danijel Galan će odmerit snage u prvom kolu Valtersforda.
Artentinac se najbolje snalazi na šljaci, polako podiže formu i prijazuje sve bolji tenis.
U Ščećinu je stigao do polufinala, ostvario je tri pobede, a zatim je poražen od Ljamasa Ruiza.
Dijaz Akosta i Danijel Galan su se sastali prošle godine u Kicbilu i Frakundo je tada bio uspešniji.
Verujemo da će tako biti i danas.
NAŠ TIP: Danijel Galan - Dijaz Akosta 2 (kvota 1,55)
