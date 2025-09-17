TIP ostali sportovi

PROŠLE GODINE SU SE SASTALI U KICBILU: Argentinac želi jopš jednu pobedu

Marko Milosavljević

17. 09. 2025. u 08:40

FAKUNDO Dijaz Akosta i Danijel Galan će odmerit snage u prvom kolu Valtersforda.

ПРОШЛЕ ГОДИНЕ СУ СЕ САСТАЛИ У КИЦБИЛУ: Аргентинац жели јопш једну победу

FOTO: Tanjug/AP

Artentinac se najbolje snalazi na šljaci, polako podiže formu i prijazuje sve bolji tenis.

U Ščećinu je stigao do polufinala, ostvario je tri pobede, a zatim je poražen od Ljamasa Ruiza.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Dijaz Akosta i Danijel Galan su se sastali prošle godine u Kicbilu i Frakundo je tada bio uspešniji.

Verujemo da će tako biti i danas.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: Danijel Galan - Dijaz Akosta 2 (kvota 1,55)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA PROŠLE NEDELJE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav odgovor Rusa!

HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!