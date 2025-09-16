AUSTRALIJANA ŽELI DA PREKINE CRNI NIZ: Gofan još uvek može da iznenadi

DAVID Gofan i Aleksandar Vukić će se sastati u prvom kolu Hangdžua.

Foto Profimedia

Belgijanca samo gledali pre tri nedelje na Ju-Es openu gde je stigao do drugog kola. Na startu turnira je eliminisao Kentena Alisa, a zatim je poražen od Lorena Muzetija.

Gofan više nije u svom praju, ne predstavlja pretnju na velikim turnirima, ali još uvek može da iznenadi svakog protivnika.

Njegov današnji protivnik je vezao tri poraza i danas će svim silama pokušati da prekine taj niz.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,83)

