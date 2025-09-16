TIP ostali sportovi

AUSTRALIJANA ŽELI DA PREKINE CRNI NIZ: Gofan još uvek može da iznenadi

Marko Milosavljević

16. 09. 2025. u 13:22

DAVID Gofan i Aleksandar Vukić će se sastati u prvom kolu Hangdžua.

АУСТРАЛИЈАНА ЖЕЛИ ДА ПРЕКИНЕ ЦРНИ НИЗ: Гофан још увек може да изненади

Foto Profimedia

Belgijanca samo gledali pre tri nedelje na Ju-Es openu gde je stigao do drugog kola. Na startu turnira je eliminisao Kentena Alisa, a zatim je poražen od Lorena Muzetija.

Gofan više nije u svom praju, ne predstavlja pretnju na velikim turnirima, ali još uvek može da iznenadi svakog protivnika.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Njegov današnji protivnik je vezao tri poraza i danas će svim silama pokušati da prekine taj niz.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,83)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SISTEM JE VRŠIO PRITISAK: Toni kupio lažnu kovid potvrdu- dao mito medicinskoj sestri?

"SISTEM JE VRŠIO PRITISAK": Toni kupio lažnu kovid potvrdu- dao mito medicinskoj sestri?