TIP ostali sportovi

DANAS ĆE MORATI JOŠ VIŠE DA "POVUČE": Larkin lako probija prvu liniju odbrane

Marko Milosavljević

12. 09. 2025. u 13:57

ŠEJKN Larkin je takođe naš izbor.

ДАНАС ЋЕ МОРАТИ ЈОШ ВИШЕ ДА ПОВУЧЕ: Ларкин лако пробија прву линију одбране

FOTO: FIBA.Basketball

Džedi Osman je doživeo povredu i pod velikim upitnikom za današnji meč, a njegov izostanak bi mogao biti veliki hendikep za ekipu.

Jedan id najbitnijih igrača u rosteru je i Šejn Larkin, košarkaš Anadolu Efesa će danas morati još više da "povuče".

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Poznat je po tome što lako probija prvu liniju odbrane i često ide do samog obruča.

Verujemo da će danas prebaciti granicu poena.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: +13,5 (kvota 1,81)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Mladen Krstajić ponovo selektor

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Mladen Krstajić ponovo selektor