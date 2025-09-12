DANAS ĆE MORATI JOŠ VIŠE DA "POVUČE": Larkin lako probija prvu liniju odbrane
ŠEJKN Larkin je takođe naš izbor.
Džedi Osman je doživeo povredu i pod velikim upitnikom za današnji meč, a njegov izostanak bi mogao biti veliki hendikep za ekipu.
Jedan id najbitnijih igrača u rosteru je i Šejn Larkin, košarkaš Anadolu Efesa će danas morati još više da "povuče".
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Poznat je po tome što lako probija prvu liniju odbrane i često ide do samog obruča.
Verujemo da će danas prebaciti granicu poena.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: +13,5 (kvota 1,81)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NEMCI BILI NADOMAK ISPADANjA: Mogu li Finci do još jedne senzacije?
12. 09. 2025. u 08:15
BITKA ZA FINALE EVROBASKETA: Turci ruše Janisa i družinu
12. 09. 2025. u 08:30
JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za petak
12. 09. 2025. u 07:45
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
FSS traži da se utakmica Srbija - Albanija igra van Beograda!
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su prilično neočekivane.
11. 09. 2025. u 13:26
HAOS U FUDBALU! Lažna država "Kosovo" tako strašno uvredila Španiju jer je uz Srbiju - da se to ne pamti!
Da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije priznaje ogroman broj država, pa i Španija. A zbog toga su u lažnoj državi "Kosovo" prilično besni. I, odlučili su se na skandalozan korak.
11. 09. 2025. u 15:59
Komentari (0)