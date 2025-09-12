DANAS ĆE MORATI JOŠ VIŠE DA "POVUČE": Larkin lako probija prvu liniju odbrane

ŠEJKN Larkin je takođe naš izbor.

FOTO: FIBA.Basketball

Džedi Osman je doživeo povredu i pod velikim upitnikom za današnji meč, a njegov izostanak bi mogao biti veliki hendikep za ekipu.

Jedan id najbitnijih igrača u rosteru je i Šejn Larkin, košarkaš Anadolu Efesa će danas morati još više da "povuče".

Poznat je po tome što lako probija prvu liniju odbrane i često ide do samog obruča.

Verujemo da će danas prebaciti granicu poena.

NAŠ TIP: +13,5 (kvota 1,81)

