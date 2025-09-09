TIP ostali sportovi

ON JE PRVA OPCIJA U NAPADU: Mogu li Turci da zaustave Lojda?

Marko Milosavljević

09. 09. 2025. u 08:40

DžORDAN Lojd je takođe naš izbor.

ОН ЈЕ ПРВА ОПЦИЈА У НАПАДУ: Могу ли Турци да зауставе Лојда?

FOTO: EPA

Poljaci igraju dobru košarku na ovom šampionatu i zasluženo su se našli u četvrtfinalu.

U 1/8 finala su eliminsali Bosnu i Hervegovnu iako su tri četvrtine bili u rezultatskom zaostatku.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Džordan Lojd je bio prva napadačka opcija u napadu, u pobedi svog tima je ubacio 28 poena.

Lojd voli da igra 1 na 1 i takve situacije uglavnom rešava na terenu, krasi ga i šut iza linije 6,78.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Verujemo da će Tuci danas ipak naći način da ga zaustave.

NAŠ TIP: Džordan Lojd -21,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU