ON JE PRVA OPCIJA U NAPADU: Mogu li Turci da zaustave Lojda?

DžORDAN Lojd je takođe naš izbor.

FOTO: EPA

Poljaci igraju dobru košarku na ovom šampionatu i zasluženo su se našli u četvrtfinalu.

U 1/8 finala su eliminsali Bosnu i Hervegovnu iako su tri četvrtine bili u rezultatskom zaostatku.

Džordan Lojd je bio prva napadačka opcija u napadu, u pobedi svog tima je ubacio 28 poena.

Lojd voli da igra 1 na 1 i takve situacije uglavnom rešava na terenu, krasi ga i šut iza linije 6,78.

Verujemo da će Tuci danas ipak naći način da ga zaustave.

NAŠ TIP: Džordan Lojd -21,5 (kvota 1,90)

