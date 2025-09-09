ON JE PRVA OPCIJA U NAPADU: Mogu li Turci da zaustave Lojda?
DžORDAN Lojd je takođe naš izbor.
Poljaci igraju dobru košarku na ovom šampionatu i zasluženo su se našli u četvrtfinalu.
U 1/8 finala su eliminsali Bosnu i Hervegovnu iako su tri četvrtine bili u rezultatskom zaostatku.
Džordan Lojd je bio prva napadačka opcija u napadu, u pobedi svog tima je ubacio 28 poena.
Lojd voli da igra 1 na 1 i takve situacije uglavnom rešava na terenu, krasi ga i šut iza linije 6,78.
Verujemo da će Tuci danas ipak naći način da ga zaustave.
NAŠ TIP: Džordan Lojd -21,5 (kvota 1,90)
