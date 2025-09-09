PROTIV LETONACA NIJE PUNO IGRAO: Centar Denvera će danas biti više na terenu

JONAS Valančijunas je naš današnji izbor.

FOTO: FIBA.Basketball

Livanci su u 1/8 finala sjajnom igrom eliminisali selekciju Letonije rezultatom 88:79.

Novi igrač Denver Nagetsa nije bio u prvoj petorci iz taktičkihg razloga, odnosno zbog Kristapsa Porzingisa koji je bio na suprotnoj strani.

Na terenu je proveo samo devet minuta i ubacio je isto toliko poena uz jednu asistenciju.

Ipak, snaga Litvanaca bi danas mogao bit upravo Valančijunas. Verujemo da će provesti dosta više na terenu i prebaciti granicu poena.

NAŠ TIP: Jonas Valančijunas +15,5 (kvota 1,97)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA