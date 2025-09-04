SLOVENCI SU POLOVIČNI: Izrael je pokazao kvalitet

U poslednjem kolu grupe "D" gledaćemo okrpaj Slovenije i Izraela.

FOTO: FIBA.Basketball

Slovenci su za sada polovični, ostvarili su dve pobede i isto toliko poraza. U prva dva kola nisu uspeli da stignu do trijumfa, ali kasnije su uspeli da savladaju Belgiju i Island.

Sa druge strane, Izraelci su jedini poraz pretrpeli u okviru drugog kola od Poljaka (66:64).

Pre dva dana su savladali Belgijance rezultatom 92:89, a najzefikasniji na terenu bio je Deni Avdija sa 22 poena.

Verujemo da će Izrael savladati Sloveniju.

NAŠ TIP: 1 (kvota 2,00)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA