TIP ostali sportovi

SVI GLEDAJU U JEDNOG ČOVEKA: "DŽoker" još uvek nije pokazao sve karte

Marko Milosavljević

03. 09. 2025. u 10:20

DANAS vam predlažemo i jednog igrača naše reprezentacije.

СВИ ГЛЕДАЈУ У ЈЕДНОГ ЧОВЕКА: Џокер још увек није показао све карте

FOTO: FIBA.Basketball

Nikola Jokić je najdominantniji igrač današnjice, prva je zvezda prvenstva i zbog njegovog statusa protivnici imaju veliki resprekt prema našoj reprezentaciji.

"Džoker" je do sada odigrao taman onoliko koliko je bilo potrebno, kada je bilo gusto, on je bio taj koji je preuzimao odgovornost.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Najbolju partiju je prikazao protiv Letonije kada je sa 39 poena, 10 skokova i 4 asistencije predvodio svoju ekipu do pobede

Turska predstavlja veliki izazov na ovom prvenstvu, te verujemo da će igrač Denvera odigrati na svom prepoznatljivom nivou.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: +23,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA