SVI GLEDAJU U JEDNOG ČOVEKA: "DŽoker" još uvek nije pokazao sve karte

DANAS vam predlažemo i jednog igrača naše reprezentacije.

FOTO: FIBA.Basketball

Nikola Jokić je najdominantniji igrač današnjice, prva je zvezda prvenstva i zbog njegovog statusa protivnici imaju veliki resprekt prema našoj reprezentaciji.

"Džoker" je do sada odigrao taman onoliko koliko je bilo potrebno, kada je bilo gusto, on je bio taj koji je preuzimao odgovornost.

Najbolju partiju je prikazao protiv Letonije kada je sa 39 poena, 10 skokova i 4 asistencije predvodio svoju ekipu do pobede

Turska predstavlja veliki izazov na ovom prvenstvu, te verujemo da će igrač Denvera odigrati na svom prepoznatljivom nivou.

NAŠ TIP: +23,5 (kvota 1,90)

