LAK ZADATAK ZA ŠAMPIONE: Ekipa iz LA diže formu pred plej-of
VEČERAS ćemo u okviru MLB lige na "PNC parku" gledati obračun Pitsburg pirata i LA dodžersa (0.40).
Dodžersi su aktuelni šampioni MLB-a, a kako su napravili znatno jači tim od onog koji je prošle sezone osvoji titulu, očekivalo se da dominiraju i ove godine, međutim to nije slučaj.
Imaju prečesto prevelike probleme sa povredama, nekoliko igrača igra ispod očekivanja, ali i pored toga imaju veoma dobar skor, 78-59 i prvi su u svojoj diviziji, što dovoljno govori o očekivanjima koje ima ekipa iz Los Anđelesa.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Do kraja im je ostalo da odigraju još 25 mečeva, a ono što će biti cilj, pored osvajanja divizije, je da zauzmu neko od prva dva mesta u Nacionalnoj ligi kako bi "preskočili" vajld kard rundu plej-ofa.
Trenutno su četvrti, dok vodeći Milvoki i Fila imaju 85, odnosno 80 pobeda i Dodžersima neće biti lako da ih sustignu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Verujemo da će šampioni podići formu pred plej-of, a predstoji im idealan rival za to, Pitsburg pirati (skor 61-77) protiv kojih će igrati naredna tri meča.
Večeras će na brdu za Dodžerse biti legendarni Keršou (skor 9-2), dok će za domaćine bacati Mlodžinski (skor 3-7). To je izgledna prednost za goste i očekujemo da je iskoriste rutinskim trijumfom.
NAŠ TIP: 2 (kvota 1,55)
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.
01. 09. 2025. u 15:24
KONOR MEKGREGOR SE ODSEKAO OD STRAHA U CRNOJ GORI! Čuveni borac pobegao glavom bez obzira (VIDEO)
Konor Mekgregor, jedan od najpoznatijih MMA boraca svih vremena, Irac koji se proslavio borbama u Ultimejt fajt šampionatu (UFC) pamtiće svoj dolazak u Crnu Goru dok je živ.
01. 09. 2025. u 16:16
ŠTA ĆE REĆI NIKOLA JOKIĆ? Stigle katastrofalne vesti u Rigu, a onda...
POSLE povrede Bogdana Bogdanovića moraće Nikola Jokić da zasuče rukave kao nikada pre kako bi Srbiju odveo do medalje.
01. 09. 2025. u 10:14
Komentari (0)