LAK ZADATAK ZA ŠAMPIONE: Ekipa iz LA diže formu pred plej-of

02. 09. 2025. u 11:30

VEČERAS ćemo u okviru MLB lige na "PNC parku" gledati obračun Pitsburg pirata i LA dodžersa (0.40).

Dodžersi su aktuelni šampioni MLB-a, a kako su napravili znatno jači tim od onog koji je prošle sezone osvoji titulu, očekivalo se da dominiraju i ove godine, međutim to nije slučaj.

Imaju prečesto prevelike probleme sa povredama, nekoliko igrača igra ispod očekivanja, ali i pored toga imaju veoma dobar skor, 78-59 i prvi su u svojoj diviziji, što dovoljno govori o očekivanjima koje ima ekipa iz Los Anđelesa.

Do kraja im je ostalo da odigraju još 25 mečeva, a ono što će biti cilj, pored osvajanja divizije, je da zauzmu neko od prva dva mesta u Nacionalnoj ligi kako bi "preskočili" vajld kard rundu plej-ofa.

Trenutno su četvrti, dok vodeći Milvoki i Fila imaju 85, odnosno 80 pobeda i Dodžersima neće biti lako da ih sustignu.

Verujemo da će šampioni podići formu pred plej-of, a predstoji im idealan rival za to, Pitsburg pirati (skor 61-77) protiv kojih će igrati naredna tri meča.

Večeras će na brdu za Dodžerse biti legendarni Keršou (skor 9-2), dok će za domaćine bacati Mlodžinski (skor 3-7). To je izgledna prednost za goste i očekujemo da je iskoriste rutinskim trijumfom.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,55)

