ŠPANCI NE MOGU DA NAPADNU VRH, ALI DANAS MOGU DO POBEDE: Italijani su ranjivi

KOŠARKAŠI Italije i Španije će se sastati u četvrtom kolu grupe faze Evropskog prvenstva.

FOTO: FIBA.Basketball

Italijani su prvi meč na šampionatu izgubili od Grčke, a zatim su vezali dve pobede.

Najpre su bili bolji od Gruzije rezultatom 78:62, a zatim su savladali Bosnu i Hercegovinu (79:96)

Predvođeni su Fontekijom, igračem koji ima NBA iskustvo i donosi veliki kvalitet reprezentaciji.

Sa druge strane, Španci nemaju više rotaciju kojom bi mogli da napadnu sam vrh, ali verujemo da će uspeti da savladaju današnjeg rivala.

NAŠ TIP: Italija - Španija 2 (kvota 2,20)

