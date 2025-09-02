TIP ostali sportovi

ŠPANCI NE MOGU DA NAPADNU VRH, ALI DANAS MOGU DO POBEDE: Italijani su ranjivi

Marko Milosavljević

02. 09. 2025. u 09:51

KOŠARKAŠI Italije i Španije će se sastati u četvrtom kolu grupe faze Evropskog prvenstva.

ШПАНЦИ НЕ МОГУ ДА НАПАДНУ ВРХ, АЛИ ДАНАС МОГУ ДО ПОБЕДЕ: Италијани су рањиви

FOTO: FIBA.Basketball

Italijani su prvi meč na šampionatu izgubili od Grčke, a zatim su vezali dve pobede. 

Najpre su bili bolji od Gruzije rezultatom 78:62, a zatim su savladali Bosnu i Hercegovinu (79:96)

Predvođeni su Fontekijom, igračem koji ima NBA iskustvo i donosi veliki kvalitet reprezentaciji.

Sa druge strane, Španci nemaju više rotaciju kojom bi mogli da napadnu sam vrh, ali verujemo da će uspeti da savladaju današnjeg rivala.

NAŠ TIP: Italija - Španija 2 (kvota 2,20)

