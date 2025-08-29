TIP ostali sportovi

HRANI SE ENERGIJOM SA TRIBINA: Fransis Tijafo igra atraktivan tenis

Marko Milosavljević

29. 08. 2025. u 10:00

TIJAFO i Štruf će odmeriti snage u trećem kolu poslednjeg ovogodišnjeg grend slema.

ХРАНИ СЕ ЕНЕРГИЈОМ СА ТРИБИНА: Франсис Тијафо игра атрактиван тенис

FOTO. EPA

Amerikanac je igrač koji može da odigra na izuzetno visokom nivou, a posebno je opasan kada igra pred svojim navijačima.

Poznato je da se hrani energijom sa tribina, igra dosta atraktivno i dobri potezi mu podižu samopouzdanje.

U dosadašnjem delu turnira je proveo pet i po sati na terenu, a izgubio je samo jedan set.

Verujemo da će savladati Štrufa.

NAŠ TIP: Tijafo - Štruf 1-1 (kvota 1,67)

