U PRIPREMNOM PERIODU NISU BLISTALI: "Crvena furija" ima lak posao na startu prvenstva
KOŠARKAŠI Španije i Gruzije će se sastati u prvom kolu grupne faze Evropskog prvenstva.
Španci su odigrali šest pripremnih mečeva i uspeli su da ostvare samo jedan trijuf. Savladali su Češku rezultatom 87:73.
Poslednje dve utakmice su odigrali protiv Nemačke, a "panceri" su slavili u oba navrata.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
I na ovom šampionatu "crvenu furiju" će predvoditi braća Ernangomez i Santi Aldama.
Sa druge strane, Gruzini su izgubili četiri prijateljske utakmice i nisu došli na Evrobasket u najboljem ritmu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: Gruzija - Španija H2 5,5 (kvota 1,47)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
28. 08. 2025. u 07:32
"PANCERI" SU KANDIDATI ZA MEDALjU: Vagner i Šreder predvode Nemce
27. 08. 2025. u 09:20
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
27. 08. 2025. u 15:25
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
CRVENA zvezda se sada okrenula žrebu za Ligu Evrope, koji je na programu u petak od 13 časova.
27. 08. 2025. u 08:36
Komentari (0)