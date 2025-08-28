U PRIPREMNOM PERIODU NISU BLISTALI: "Crvena furija" ima lak posao na startu prvenstva

KOŠARKAŠI Španije i Gruzije će se sastati u prvom kolu grupne faze Evropskog prvenstva.

FOTO: FIBA.Basketball

Španci su odigrali šest pripremnih mečeva i uspeli su da ostvare samo jedan trijuf. Savladali su Češku rezultatom 87:73.

Poslednje dve utakmice su odigrali protiv Nemačke, a "panceri" su slavili u oba navrata.

I na ovom šampionatu "crvenu furiju" će predvoditi braća Ernangomez i Santi Aldama.

Sa druge strane, Gruzini su izgubili četiri prijateljske utakmice i nisu došli na Evrobasket u najboljem ritmu.

