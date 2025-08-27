IGRAO JE PET SETOVA: Amerikanac želi još jedan trijumf
BRENDON Nakašima i Žerom Kim će odmeriti snage u drugom kolu četvrtog ovogodišnjeg grend slema.
Ameriknac voli da igra na betonu, domaća publika mu daje vetar u leđa i daje sve od sebe da napravi dobar rezultat.
U prvom kolu je imao dosta problema, ali je na kraju uspeo da savlada Jespera De Jonga nakon pet odigranih setova.
Sa druge strane, Švajcarac je do glavnog žreba došao preko kvalifikacija, a zatim je u okviru prve runde bio bolji od Itana Kvina.
Verujemo da će Nakašima opravdati ulogu favorita.
NAŠ TIP: Nakašima - Kim 1-1 (kvota 1,68)
