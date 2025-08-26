TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

Marko Milosavljević

26. 08. 2025. u 08:10

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila sledeće predloge.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за уторак

FOTO: EPA

Utorak

17.00 Nakašima - Kim 1-1 (1,67)

17.00 Arnaldi - Serundolo 1 (2,10)

18.30 Bublik - Čilić us +3,5 (1,45)

Kvota: 5,09

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 1

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SLAVNI HRVAT U STRAŠNIM TRAGEDIJAMA IZGUBIO ŽENU I TRI SINA: Svakog jutra tugujem i plačem

SLAVNI HRVAT U STRAŠNIM TRAGEDIJAMA IZGUBIO ŽENU I TRI SINA: "Svakog jutra tugujem i plačem"