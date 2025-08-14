TIP ostali sportovi

MOĆNI BEN ŠELTON! Američki broj jedan dominira i na krilima domaće publike beleži sjajne rezultate

В.М.

14. 08. 2025. u 12:00

RAZIGRANI Ben Šelton će u osmini finala mastersa u Sinsinatiju igrati protiv Jiržija Lehečke (22.30).

Foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Američki teniser proživaljava najbolje trenutke svoje mlade karijere, plasirao se među top deset, pokazuje kakav potencijal poseduje, a prošle nedelje je napravio najveći uspeh do sada osvojivši masters u Torontu.

Igrao je sjajno na tom turniru, pobedio igrače poput De Minora i Frica i osvojio svoj prvi turnir serije 1000 koji ga je podigao na visoko šesto mesto ATP liste.

Na krilima tog velikoh uspeha Šelton je došao u Sinsinati gde igra pred domaćom publikom, evidentno je da puca od samopouzdanja i nakon osvajanja prvog mastersa, mogao bi možda da dođe i do drugog.

Doduše, konkurencija u Sinsinatiju je daleko teža, tu su Sinera i Alkaraz, ali kada ovako igra Šelton može se svakim da se nosi u dva dobijena seta.

Turnri je otvorio pobedom nad Ugom Karabeljom koju mu je predao meč sredinom drugog seta pri vođstvu od 6:3, 3:1 za Amerikanca, zatim je rutinski savladao Bautistu Aguta (7:6 (3), 6:3), dok ga danas očekuje obračun sa neugodnim Jiržijem Lehečkom.

Što se tiče mladog Čeha, on nije bio ni blizu svoje najbolje forme poslednjih meseci, uključujući i nekoliko turnira odigranih u SAD-u, ali mu treba priznati da je konstantno pružao borbene nastupe i uradio ono što se očekivalo, prevazilazeći prepreke u ranim rundama pobeđivavši igrače protiv kojih je bio favorit.

Na putu do osmine finala Mastersa u Sinsinatiju, trebalo mu je samo da savlada relativno neiskusnog Valentina Rojera i Adama Voltona, koji je u prethodnoj rundi iznenadio Danila Medvedeva, štiteći Lehečku od susreta sa vrhunskim imenom u ranim fazama mastersa.

Ipak, danas je autsajder protiv Šeltona i pokazalo se da ima problema kada igra protiv igrača sa vrha ATP liste pošto je na turnirima u Vašingtonu i Torontu gubio od De Minora, odnosno Frica.

Večeras prednost dajemo Šeltonu, američki broj jedan je u ozbiljnom naletu, nanizao je osam pobeda, momentum je na njegovoj strani i očekujemo da savlada Lehečku koji se ne nalazi u idealnoj formi.

Takođe, jednom su se sastali ove sezone, bilo je to u Štutgartu i Šelton je slavio s 2:0 u setovima, 6:4, 6:4.

NAŠ TIP: B. Šelton - J. Lehečka 1 (kvota 1,67)

