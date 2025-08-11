"TIGRICA" SE SPREMA ZA JU-ES OPEN: Sabalenka želi na moćan način da završni sezonu

PRVA teniserka sveta ponovo nastupa u Sinsinatiju koji joj služi kao generalno proba pred završni grend slem u godini, a rivalka u trećoj rudni prestižnog mastersa biće joj Ema Radukanu (18.30).

Arina Sabalenka suvereno drži poziciju najbolje teniserke sveta, ubedljivo je prva na listi, ali ove sezone i dalje nije osvojila nijedan grend slem, tako da gori od želje da prekine taj niz i osvoji Ju-Es open koji se igra krajem avgusta.

Kao generalnu probu za Njujork izabrala je masters u Sinsinatiju na kojem brani titulu koju je osvojila prošle godine pobedišvi Džesiku Pegulu finalu (6:3, 7:5).

Nakon toga osvojila je i Ju-Es open i planira da isto učini ove godine, a sudeći po početku turnira u Sinsinatiju velika je verovatnoća da će to i učiniti.

Žreb ju je upario sa veoma neugodnom Marketom Vondrušovom koja ju je ozbiljno namučila u prvom setu, ali je Beloruskinja uhvatila zalet kada je bilo najpotrebnije i na kraju rutinski slavila (7:5, 6:1).

Poznato je da je Sabalenkima omiljena podloga beton, na njoj je pružala najbolje partije u karijeri, osvojila najviše turnira i možemo očekivati njenu dominaciju u završnom kvartalu sezone.

Današnji rival biće joj Ema Radukanu koja ponovo igra kvalitetan tenis, imala je problema prethondih sezona, ali ove je dosta konstantna i vratila se među prvih 50 na VTA listi (trenutno 39.).

Talentovana Britanka se vinula u zvezde 2021. godine kada je osvojila Ju-Es open bez izgubljenog seta, ali nakon toga nije uspela da ponovi te uspehe, ipak ova godin joj je najbolja od te i pruža dosta solidne partije (.

I dalje je u pitanju veoma mlada teniserka, ima samo 22 godine i raduje što vraća formu, a to je i potvrdila na startu turnira u Sinsinatiju gde je "očistila" Olgu Danilović 6:3, 6:2.

Sabalenka i Radukanu su već sastale jednom ove sezone, u trećem kolu Vimbldona, viđen je odličan, ujednačen meč, a bolja je bila Beloruskinja nakon dva naporna seta, 7:6 (6), 6:4.

Verujemo da ćemo i večeras gledati sjajan meč, obe igraju dobar tenis i granica gemova koja nije velika bi trebala biti prebačena.

NAŠ TIP: ukupno gemova +19,5 (kvota 1,60)

