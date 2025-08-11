"TIGRICA" SE SPREMA ZA JU-ES OPEN: Sabalenka želi na moćan način da završni sezonu
PRVA teniserka sveta ponovo nastupa u Sinsinatiju koji joj služi kao generalno proba pred završni grend slem u godini, a rivalka u trećoj rudni prestižnog mastersa biće joj Ema Radukanu (18.30).
Arina Sabalenka suvereno drži poziciju najbolje teniserke sveta, ubedljivo je prva na listi, ali ove sezone i dalje nije osvojila nijedan grend slem, tako da gori od želje da prekine taj niz i osvoji Ju-Es open koji se igra krajem avgusta.
Kao generalnu probu za Njujork izabrala je masters u Sinsinatiju na kojem brani titulu koju je osvojila prošle godine pobedišvi Džesiku Pegulu finalu (6:3, 7:5).
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Nakon toga osvojila je i Ju-Es open i planira da isto učini ove godine, a sudeći po početku turnira u Sinsinatiju velika je verovatnoća da će to i učiniti.
Žreb ju je upario sa veoma neugodnom Marketom Vondrušovom koja ju je ozbiljno namučila u prvom setu, ali je Beloruskinja uhvatila zalet kada je bilo najpotrebnije i na kraju rutinski slavila (7:5, 6:1).
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Poznato je da je Sabalenkima omiljena podloga beton, na njoj je pružala najbolje partije u karijeri, osvojila najviše turnira i možemo očekivati njenu dominaciju u završnom kvartalu sezone.
Današnji rival biće joj Ema Radukanu koja ponovo igra kvalitetan tenis, imala je problema prethondih sezona, ali ove je dosta konstantna i vratila se među prvih 50 na VTA listi (trenutno 39.).
Talentovana Britanka se vinula u zvezde 2021. godine kada je osvojila Ju-Es open bez izgubljenog seta, ali nakon toga nije uspela da ponovi te uspehe, ipak ova godin joj je najbolja od te i pruža dosta solidne partije (.
I dalje je u pitanju veoma mlada teniserka, ima samo 22 godine i raduje što vraća formu, a to je i potvrdila na startu turnira u Sinsinatiju gde je "očistila" Olgu Danilović 6:3, 6:2.
Sabalenka i Radukanu su već sastale jednom ove sezone, u trećem kolu Vimbldona, viđen je odličan, ujednačen meč, a bolja je bila Beloruskinja nakon dva naporna seta, 7:6 (6), 6:4.
Verujemo da ćemo i večeras gledati sjajan meč, obe igraju dobar tenis i granica gemova koja nije velika bi trebala biti prebačena.
NAŠ TIP: ukupno gemova +19,5 (kvota 1,60)
POGLEDAJTE JEDNU OD EPIZODA KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
11. 08. 2025. u 07:05
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
11. 08. 2025. u 07:40
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
11. 08. 2025. u 07:56
OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su "delije" noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)
Crvena zvezda i Leh Poznanj su u centru pažnje zvezdaškog dela javnosti, ali pred taj revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji se igra u utorak od 21 u Beogradu, uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti", "delije" su se pobrinule da pažnju usmere i na stvari koje nemaju direktne veze sa fudbalom.
11. 08. 2025. u 12:17
AMERIKA TUGUJE: Zvezda američkog sporta doživela infarkt usred trke, a onda - jeziva smrt (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta sporta, bar kada su Sjedinjene Američke Države u pitanju, tragične su prirode.
11. 08. 2025. u 12:54
CELA RUSIJA U NEVERICI: Evo šta je obukao atletičar na ruskom prvenstvu, sudije ga pitale "Da li si ti normalan?!"
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno zapanjile rusku javnost.
10. 08. 2025. u 12:49
Komentari (0)