TIP ostali sportovi

"TIGRICA" SE SPREMA ZA JU-ES OPEN: Sabalenka želi na moćan način da završni sezonu

В.М.

11. 08. 2025. u 14:00

PRVA teniserka sveta ponovo nastupa u Sinsinatiju koji joj služi kao generalno proba pred završni grend slem u godini, a rivalka u trećoj rudni prestižnog mastersa biće joj Ema Radukanu (18.30).

ТИГРИЦА СЕ СПРЕМА ЗА ЈУ-ЕС ОПЕН: Сабаленка жели на моћан начин да завршни сезону

Foto: AP

Arina Sabalenka suvereno drži poziciju najbolje teniserke sveta, ubedljivo je prva na listi, ali ove sezone i dalje nije osvojila nijedan grend slem, tako da gori od želje da prekine taj niz i osvoji Ju-Es open koji se igra krajem avgusta.

Kao generalnu probu za Njujork izabrala je masters u Sinsinatiju na kojem brani titulu koju je osvojila prošle godine pobedišvi Džesiku Pegulu finalu (6:3, 7:5).

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Nakon toga osvojila je i Ju-Es open i planira da isto učini ove godine, a sudeći po početku turnira u Sinsinatiju velika je verovatnoća da će to i učiniti.

Žreb ju je upario sa veoma neugodnom Marketom Vondrušovom koja ju je ozbiljno namučila u prvom setu, ali je Beloruskinja uhvatila zalet kada je bilo najpotrebnije i na kraju rutinski slavila (7:5, 6:1).

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Poznato je da je Sabalenkima omiljena podloga beton, na njoj je pružala najbolje partije u karijeri, osvojila najviše turnira i možemo očekivati njenu dominaciju u završnom kvartalu sezone.

Današnji rival biće joj Ema Radukanu koja ponovo igra kvalitetan tenis, imala je problema prethondih sezona, ali ove je dosta konstantna i vratila se među prvih 50 na VTA listi (trenutno 39.).

Talentovana Britanka se vinula u zvezde 2021. godine kada je osvojila Ju-Es open bez izgubljenog seta, ali nakon toga nije uspela da ponovi te uspehe, ipak ova godin joj je najbolja od te i pruža dosta solidne partije (.

I dalje je u pitanju veoma mlada teniserka, ima samo 22 godine i raduje što vraća formu, a to je i potvrdila na startu turnira u Sinsinatiju gde je "očistila" Olgu Danilović 6:3, 6:2.

Sabalenka i Radukanu su već sastale jednom ove sezone, u trećem kolu Vimbldona, viđen je odličan, ujednačen meč, a bolja je bila Beloruskinja nakon dva naporna seta, 7:6 (6), 6:4.

Verujemo da ćemo i večeras gledati sjajan meč, obe igraju dobar tenis i granica gemova koja nije velika bi trebala biti prebačena.

NAŠ TIP: ukupno gemova +19,5 (kvota 1,60)

POGLEDAJTE JEDNU OD EPIZODA KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZVOR ZDRAVLJA I RADOSTI ZA ČITAV ŽIVOT: Majčino mleko nema zamenu

IZVOR ZDRAVLjA I RADOSTI ZA ČITAV ŽIVOT: Majčino mleko nema zamenu