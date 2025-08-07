FINALE MASTERSA: Šelton pred najvećim uspehom u karijeri, Hačanov je ostao bez "goriva"

BEN Šelton i Karen Hačanov će se sastati u finalu turnira u Torontu.

Tanjug/AP

Amerikanac je igra sjajan tenis u Kanadi i sada je samo na korak od najvećeg uspeha u karijeri.

Do sada je osvojio dve titule, ali ovo bi mogla da mu bude prva iz masters serije.

U prošlom kolu je, lakše nego što se očekivalo, eliminisao sunarodnika Tejlora Frica.

Sa druge strane, Moskovljanin je nakon tročasovnog maratona srušio Aleksandra Zvereva.

Šelton je favoritu u ovom finalu i verujemo da će to opravdati.

NAŠ TIP: Hačanov - Šelton 2 (kvota 1,57)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA