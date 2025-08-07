TIP ostali sportovi

FINALE MASTERSA: Šelton pred najvećim uspehom u karijeri, Hačanov je ostao bez "goriva"

Marko Milosavljević

07. 08. 2025. u 08:30

BEN Šelton i Karen Hačanov će se sastati u finalu turnira u Torontu.

ФИНАЛЕ МАСТЕРСА: Шелтон пред највећим успехом у каријери, Хачанов је остао без горива

Tanjug/AP

Amerikanac je igra sjajan tenis u Kanadi i sada je samo na korak od najvećeg uspeha u karijeri.

Do sada je osvojio dve titule, ali ovo bi mogla da mu bude prva iz masters serije.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

U prošlom kolu je, lakše nego što se očekivalo, eliminisao sunarodnika Tejlora Frica.

Sa druge strane, Moskovljanin je nakon tročasovnog maratona srušio Aleksandra Zvereva.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Šelton je favoritu u ovom finalu i verujemo da će to opravdati.

NAŠ TIP: Hačanov - Šelton 2 (kvota 1,57)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZBACITE JE NAPOLJE! Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)

"IZBACITE JE NAPOLjE!" Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)