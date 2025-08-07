FINALE MASTERSA: Šelton pred najvećim uspehom u karijeri, Hačanov je ostao bez "goriva"
BEN Šelton i Karen Hačanov će se sastati u finalu turnira u Torontu.
Amerikanac je igra sjajan tenis u Kanadi i sada je samo na korak od najvećeg uspeha u karijeri.
Do sada je osvojio dve titule, ali ovo bi mogla da mu bude prva iz masters serije.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
U prošlom kolu je, lakše nego što se očekivalo, eliminisao sunarodnika Tejlora Frica.
Sa druge strane, Moskovljanin je nakon tročasovnog maratona srušio Aleksandra Zvereva.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Šelton je favoritu u ovom finalu i verujemo da će to opravdati.
NAŠ TIP: Hačanov - Šelton 2 (kvota 1,57)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
07. 08. 2025. u 06:45 >> 00:26
KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka
07. 08. 2025. u 07:30
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
07. 08. 2025. u 07:10
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
07. 08. 2025. u 08:15
MILIONI DOLARA SU RAZLOG: Novak Đoković se "seli" u Saudijsku Arabiju
NAJNOVIJE vesti vezane za Novaka Đokovića stižu samo dva dana posle njegovog odustajanja.
06. 08. 2025. u 15:41
"DELIJE" U POLjSKOJ: Policija i van stadiona imala "posla" pred Leh Poznanj - Crvena zvezda! (VIDEO)
Leh Poznanj i Crvena zvezda igraju danas prvi meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a vi ste mogli uživo da tokom čitavog dana pratite i šta se u Poljskoj dešava vezano za "delije", jer su navijači Zvezde i domaćeg Leha bili u centru pažnje evropske tifo-javnosti.
06. 08. 2025. u 19:35 >> 19:35
TRAMP BLOKIRA MILIJARDE DOLARA JEDNIM POTEZOM? Iz osvete radi nešto što će šokirati naciju
Najnovije vesti iz Sjedinjenih Američkih Država prilično su iznenadile tamošnje ljubitelje sporta. Ali i mnoge širom sveta.
06. 08. 2025. u 13:25
Komentari (0)